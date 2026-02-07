Viele Wolken, nachts Nebel und Glätte, am Dienstag Regen. Trotz vergleichsweise milder Temperaturen bleibt es in den Bundesländern in den nächsten Tagen ungemütlich.

Mainz (dpa/lrs) – Trotz weiterhin milder Temperaturen müssen Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen mit viel Grau und auch mit Glätte rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es viele Wolken, nachts Frost und gebietsweise überfrierende Feuchtigkeit.

Am Samstag soll der Himmel noch weniger dicht bewölkt sein: Teils wird es den Experten zufolge sogar heiter – bei bis zu zwölf Grad. Es bleibt trocken, in der Nacht bildet sich dann verbreitet Nebel, örtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern. Vereinzelt wird es glatt.

Am Sonntag bleibt es laut DWD länger grau, zunächst müssen die Menschen demnach weiter mit oft dichtem Nebel rechnen. Im Tagesverlauf soll der Himmel zumindest am Nordrand der Mittelgebirge aufklaren und das Wetter heiter werden, sonst bleibt es aber weiterhin stark bewölkt bis bedeckt. Die Temperaturen sollen bis zu acht Grad erreichen. In der Nacht soll es stellenweise erneut glatt werden können.

Regen am Dienstag

Der Montag sieht den Meteorologen zufolge ähnlich aus: Wieder gibt es viele Wolken bei bis zu sieben Grad. In der Nacht zum Dienstag zieht gebietsweise Nebel auf, örtlich wird es glatt. Trocken bleibt es bis dann immerhin, erst im Verlauf des Dienstags soll sich von Südwesten her Regen ausbreiten. Die Temperaturen sollen dabei bis zu 8 Grad erreichen.