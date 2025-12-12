Mild und nebelig in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Das Wetter bleibt auch am Wochenende trübe. Auflockern wird es wohl nur auf den Gipfeln.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es heute verbreitet nebelig-trüb. Sichtweiten können am Vormittag unter 150 Metern liegen. In Hochlagen kann es dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge auch sonnige Abschnitte geben. Die Temperaturen steigen auf sechs bis elf Grad. Auch in der Nacht zum Samstag gebe es erneut verbreitet Nebel und örtlich Sprühregen.

Am Wetter ändert sich auch am Wochenende nicht viel. Der Samstag bleibe überwiegend nebelig-trüb. Nur in Gipfellagen im Pfälzer Wald und im Hunsrück könne es auflockern. Die Temperaturen steigen auf maximal neun Grad. Am Sonntag ändere sich am Wetter nichts.