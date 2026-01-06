Mickey Rourke weist Spendenaufruf zurück: «Es ist peinlich»

Von der Oscar-Nominierung zur mutmaßlich drohenden Zwangsräumung: Fans wollen Mickey Rourke helfen, Mietschulden zu begleichen. Der Schauspieler beteuert, damit nichts zu tun zu haben.

Los Angeles (dpa) - Der US-Schauspieler Mickey Rourke hat einen Spendenaufruf zurückgewiesen, der eine drohende Zwangsräumung verhindern soll. In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte der 73-Jährige, er habe damit «überhaupt nichts zu tun». «Ich brauche das Geld von niemandem, ich würde so etwas nicht tun, ich habe zu viel Stolz, das ist nicht meine Art.»

In dem Video zeigte sich der Ex-Boxer aufgewühlt, in einem pinkfarbenen T-Shirt und Cowboyhut, einen Hund im Arm: «Ich würde niemals Fremde oder Fans um Geld bitten.»

In dem Spendenaufruf heißt es, Rourke drohe wegen Mietschulden eine Zwangsräumung in Los Angeles, wo er derzeit lebt. 2011 soll er auch eine Wohnung in Wiesbaden gehabt haben.

Management kontert: Spendenaufruf sei «für Mickey»

Nach der öffentlichen Zurückweisung durch den Schauspieler widerspricht nun sein Management. Dem US-Magazin «The Hollywood Reporter» sagte Managerin Kimberly Hines, der Spendenaufruf sei mit dem Ziel gestartet worden, Rourke aus seiner Wohnsituation zu helfen. Dafür habe sie die Kampagne am Sonntag mit ihrer Assistentin auf der Plattform Gofundme ins Leben gerufen.

Der Aufruf sei «für Mickey» gedacht gewesen und nicht betrügerisch, betonte Hines. Sie habe dem Schauspieler gesagt, dass ein paar Leute ihm helfen wollen. Dem habe er zugestimmt, später jedoch mit Ablehnung reagiert, als der Spendenaufruf so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregte. «Und falls Mickey dieses Geld nicht will und entscheidet: "Ich möchte keine Hilfe, das ist wie Wohltätigkeit", wird das Geld zurückgegeben», sagte die Managerin dem «Hollywood Reporter».

Ziel des Aufrufs war es, 100.000 US-Dollar zu sammeln. Der Schauspieler zeigte sich in seinem Instagram-Video empört: Spendenplattformen wie Gofundme kenne er nicht. «Wenn ich kein Geld hätte, würde ich nicht um Almosen bitten», betonte Rourke. Die Aktion sei ihm «peinlich». Wer bereits gespendet habe, solle sein Geld zurückfordern, sagte er mehrmals.

Schauspieler: «Habe Dach über dem Kopf und zu essen»

Der Schauspieler sagte, er wisse nicht, wer den Aufruf gestartet habe, hege aber einen Verdacht. Er kündigte an, das Problem mit seinem Anwalt zu klären. Rourke versuchte zugleich zu beruhigen: Er habe «ein Dach über dem Kopf und zu essen», ihm gehe es gut. «Wie jeder Sturm geht auch das vorbei.»

Rourke wurde in den 1980er Jahren mit dem Erotikdrama «9 1/2 Wochen» bekannt. In den 90er-Jahren arbeitete er als Profiboxer. Sein Comeback feierte er 2008 mit dem Drama «The Wrestler», das ihm einen Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung einbrachte.