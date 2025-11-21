Michael Patrick Kelly: Albumtitel erinnert an Vater

Michael Patrick Kelly verrät, warum sein neues Album «Traces» für ihn eine besonders emotionale Bedeutung hat – und welche Rolle ein T-Shirt seines Vaters dabei spielt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Der Sänger Michael Patrick Kelly hat sich für den jüngsten Albumtitel «Traces» von einer sehr persönlichen und traurigen Erfahrung inspirieren lassen. «Der Albumtitel kommt von einem T-Shirt, das mein Vater an dem Tag trug, als er von uns ging. Auf diesem T-Shirt stand: „Viele Menschen treten in dein Leben ein, aber nur wenige hinterlassen Spuren“», sagte er in der Sendung «Music made in Germany mit Miriam Audrey» des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1.

«Der Titelsong war einer der ersten, die ich geschrieben habe. Und das war so ein bisschen der Rahmen für alles, was danach kam», sagte Kelly. Sein Vater Dan Kelly starb 2002. Traces bedeutet auf Deutsch Spuren.

Michael Patrick, Spitzname Paddy, ist der drittjüngste Spross des Musiker-Clans Kelly Family. Er wurde 1977 in Dublin geboren. Als 15-Jähriger komponierte er «An Angel» – den Song, mit dem die Familienband den Durchbruch schaffte.