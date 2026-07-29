Großbrand
Meterhohe Rauchsäule: Halle mit Spraydosen in Flammen
Meterhohe Rauchsäule: Halle mit Spraydosen in Flammen
Am Brandort kommt es zu einer starken Rauchentwicklung.
Feuerwehr Neunkirchen. DPA

In Neunkirchen brennt die Halle eines Industriebetriebs, in der Spraydosen gelagert werden. Mehrere hundert Einsatzkräfte und ein Löschroboter sind im Einsatz gegen Feuer und Verpuffungen.

Lesezeit 1 Minute

Neunkirchen-Wellesweiler (dpa/lrs) - In Neunkirchen-Wellesweiler steht eine Lagerhalle eines Industriebetriebs vollständig in Flammen. Mehrere hundert Einsatzkräfte seien zur Brandbekämpfung vor Ort, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Neunkirchen mit. Das Unternehmen verarbeite alte Spraydosen und ähnliche Druckbehälter, weshalb es immer wieder zu Verpuffungen komme, hieß es. 

Die Feuerwehr sei gegen 13.30 Uhr alarmiert worden. Bereits beim Eintreffen habe die Halle vollständig in Brand gestanden, so der Sprecher. Der Brandort könne aufgrund der Verpuffungen derzeit nicht betreten werden. Aus einem benachbarten Landkreis sei ein Löschroboter angeliefert worden, der demnächst in den Einsatz gehen solle.

Warnung vor Rauchentwicklung

Nach Informationen der Polizei sind aufgrund der starken Rauchentwicklung mehrere Menschen aus umliegenden Gebäuden evakuiert worden. Die Rauchsäule sei mehrere Meter hoch und weithin sichtbar, erklärte ein Sprecher der Polizei. Anwohner erhielten über die Warnapp Nina eine Gefahrenmeldung aufgrund der Rauchentwicklung. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben und Lüftungen sowie Klimaanlagen abgeschaltet werden.

© dpa-infocom, dpa:260729-930-456172/2

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