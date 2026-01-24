Das Wetter bleibt eher trüb, mitunter kann es am Sonntag und Montag Schnee geben. Am Samstagvormittag warnt der DWD gebietsweise vor Glätte in Rheinland-Pfalz.

Mainz/Offenbach (dpa/lhe) -In Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es am Wochenende eher trübes Wetter, am Sonntag und Montag kann es teils Schnee geben. Für diesen Samstag warnten die Meteorologen in der Osthälfte örtlich vor Glatteis. Bis zum späteren Vormittag könne es Frost und örtlich Glatteis durch gefrierenden Regen geben, erklärte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach.

Laut den Prognosen ziehen die Niederschläge bis zum späten Vormittag nach Nordosten ab, dabei bestehe besonders in der Osthälfte in höheren Lagen und geschützten Tallagen Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Von Südwesten lockere es im Tagesverlauf zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 7 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Ost.

In der Nacht zum Sonntag kann es erneut Glätte durch überfrierende Nässe geben, die Temperaturen gehen auf bis zu minus fünf Grad zurück.

Schneefall möglich

Am Sonntag zeigt sich der Himmel dann wechselnd bewölkt. Am Nachmittag zieht den Prognosen zufolge von Südosten stärkere Bewölkung auf und es kann auch Schnee geben.

Am Montag ist es stark bewölkt bis bedeckt und es gibt gebietsweise Schneefälle. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 0 bis 3 Grad, in Hochlagen um minus 1 Grad.