Meteorologen sagen Glätte, Frost und Nebel voraus

Mainz (dpa/lrs) – Fußgänger, Auto- und Radfahrer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollten vorsichtig sein, der Deutsche Wetterdienst sagt für heute Nebel und Glatteis voraus. Am Morgen gibt es demnach leichten bis mäßigen Frost, gebietsweise ist mit Glätte durch Reif oder gefrierende Nebelnässe zu rechnen. Dazu zieht vor allem im Süden und Südosten gebietsweise Nebel auf, mit Sichtweiten teils unter 150 Metern. Die Temperaturen liegen zwischen null und minus fünf Grad, in einzelnen Tallagen des Berglandes auch bis minus sieben Grad.

Am Vormittag kommt von Südwesten leichter Regen auf, der in geschützten und kalten Tallagen des Berglandes kurzzeitig gefrieren kann, Glatteis ist laut Wetterdienst daher nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Donnerstag verstärkt sich der Regen, ebenfalls vor allem in geschützten und kalten Tallagen des Berglandes ist Glatteisbildung möglich. In den Lagen oberhalb von 600 Meter geht der Regen in Schnee über, dann ist mit Glätte durch Schnee oder Schneematsch möglich. Die Temperaturen in der Nacht liegen zwischen null und minus zwei Grad.