Meteoritenjäger und Neugierige stürmen nach Güls – nicht zur Freude der Anwohner. Warum die Polizei jetzt eine Warnung ausspricht.

Koblenz (dpa/lrs) – Nach dem Einschlag eines Meteoriten auf einem Privatgrundstück im Koblenzer Stadtteil Güls hat die Polizei Schaulustige eindringlich zur Zurückhaltung aufgefordert. Aus gegebenem Anlass werde darauf hingewiesen, dass die Privatsphäre der Anwohner uneingeschränkt zu respektieren sei, teilte die Polizei in Koblenz mit. Zuvor sei eine offizielle Beschwerde bei den Beamten eingegangen.

Insbesondere das unbefugte Betreten fremder Grundstücke sei zu unterlassen, hieß es. Wer ohne Erlaubnis ein Grundstück betrete, begehe Hausfriedensbruch. In solchen Fällen werde eine Strafanzeige gefertigt, so die Polizei weiter.

Der Meteoritenfall am Sonntagabend hatte für große Aufmerksamkeit gesorgt – insbesondere bei sogenannten Meteoritenjägern. Kurz nach Bekanntwerden wurde bereits in den verschiedensten Gruppen unter anderem auf Facebook über das Ereignis in Koblenz diskutiert. Einige machten sich sofort auf den Weg dorthin.