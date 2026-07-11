Gefährdung des Bahnverkehrs
Metallstange und Steine auf Straßenbahngleise – Notbremsung
Polizei Symbolbild
In Ludwigshafen hat jemand eine Metallstange und Steine auf Gleise gelegt (Symbolfoto)
Marcus Brandt. DPA

Gefährlicher Zwischenfall in Ludwigshafen: Ein Straßenbahnfahrer zieht die Notbremse, als plötzlich Metall und Steine auf den Gleisen liegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Unbekannte haben in Ludwigshafen eine Metallstange und Steine auf Straßenbahngleise gelegt. Ein Straßenbahnfahrer habe am Freitagabend die Gegenstände bemerkt und eine Gefahrenbremsung eingeleitet, teilte die Polizei mit. Er konnte noch rechtzeitig bremsen.

Durch die Bremsung wurde laut Polizei niemand in der Bahn verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Wer die Gegenstände auf den Gleisen platzierte, sei bisher unbekannt. Mögliche Zeugen sollte sich melden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260711-930-368797/1

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