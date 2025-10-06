Seit fast drei Wochen sucht die Polizei nach einem 20-Jährigen. Ermittler setzen jetzt auf eine Fernsehsendung.

Mainz (dpa/lrs) – Wo ist der mutmaßliche Messerangreifer, der Mitte September einen Bekannten in Kinderbeuern (Kreis Bernkastel-Wittlich) im Streit schwer verletzt haben soll? Diese Frage stellt die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) und unterstützt die Fahndung der Polizei nach dem 20 Jahre alten Tatverdächtigen.

Seit der Tat am 17. September wird nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Der Grund für den Streit am Abend in einem Mehrparteienhaus sei noch unklar, hieß es. Das 20 Jahre alte Opfer hatte nach der Tat bei Anwohnern Hilfe gesucht. Der Tatverdächtige war mit einem Auto vom Tatort geflohen. Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Totschlags.