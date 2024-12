Messerangriff: Mann wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Baumholder (dpa/lrs) – Wegen eines Messerangriffs auf den Ex-Mann seiner Freundin in Baumholder sitzt ein 43-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll den 47-Jährigen am Samstagmorgen mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Polizei in Trier mit. Inzwischen sei der Gesundheitszustand des Opfers stabil.

Als Grund für die Attacke vermutet die Polizei einen Beziehungsstreit. Die Freundin des Tatverdächtigen sei bei ihrem Ex-Mann zu Besuch gewesen, als der mutmaßliche Täter an der Wohnung klingelte. Als der 47-Jährige öffnete, soll der Mann direkt auf sein Opfer eingestochen haben.

Frau gelang die Flucht

Danach sei der Deutsch-Russe in die Wohnung gegangen und habe die Frau ebenfalls mit dem Tod bedroht, teilte die Polizei weiter mit. Der 46-Jährigen gelang es, unverletzt aus der Wohnung zu flüchten. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Tatwaffe sei ein Küchenmesser gewesen.

Ein Untersuchungsrichter am Amtsgericht Bad Kreuznach ordnete später U-Haft wegen versuchte Totschlags an. Die Ermittlungen dauern an.