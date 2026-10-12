Eine Gruppe attackiert in Mainz einen jungen Mann. Einer der Angreifer greift zum Messer. Die Polizei fahndet - mit Erfolg.

Main (dpa/lrs) - Ein 25-jähriger Mann hat bei einer körperlichen Auseinandersetzung erhebliche Verletzungen erlitten. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger soll den Mann aus einer Gruppe heraus am Sonntagnachmittag mit einem Messer am Arm verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach flüchtete der Tatverdächtige zunächst, die Polizei konnte ihn im Rahmen einer Fahndung aber festnehmen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mitteilung zufolge ordnete ein Ermittlungsrichter am Montag Untersuchungshaft für den Verdächtigen an. Warum genau es zu den Handgreiflichkeiten kam, ist nach Polizeiangaben bisher unklar.