Justiz
Messerangriff in Kaiserslautern – Anklage gegen 17-Jährigen
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern
Das Landgericht muss jetzt entscheiden, ob der Fall vor Gericht kommt. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Ein 17-Jähriger soll einem Gleichaltrigen ein Messer in den Bauch gestoßen haben. Welche Vorwürfe die Staatsanwaltschaft nun gegen ihn erhebt.

Lesezeit 1 Minute

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Messerangriff in Kaiserslautern hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen einen 17-Jährigen erhoben. Dem Jugendlichen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll am 19. Juli am Willy-Brandt-Platz einem gleichaltrigen Jugendlichen ein Messer in den Bauch gestoßen haben. Nach Angaben der Behörde hätte die Verletzung zum Tod führen können.

Tatverdächtiger und Opfer kannten sich den Ermittlern zufolge flüchtig und hatten vor rund zwei Jahren einen Streit. Das Motiv der Tat bleibt laut Staatsanwaltschaft unklar. Der Beschuldigte mache von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er sitzt in Untersuchungshaft. Nun muss das Landgericht über die Eröffnung eines Hauptverfahrens entscheiden.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-847849/1

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