Ein Jugendlicher soll einen Gleichaltrigen am Bauch verletzt haben. Wie lautet der Tatvorwurf?

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Messerangriff in Kaiserslautern ist Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen ergangen. Der Jugendliche stehe im Verdacht, am 19. Juli einen Gleichaltrigen am Bauch verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Anklagebehörde wirft dem Beschuldigten versuchten Totschlag vor.

Der 17-Jährige mache von seinem Schweigerecht Gebrauch, hieß es. Er war nach der Tat am Willy-Brandt-Platz geflüchtet, konnte aber unter anderem anhand der Beschreibung noch am selben Tag ermittelt werden. Die Ermittlungen zu Motiv und Hergang laufen.