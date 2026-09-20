Versuchtes Tötungsdelikt
Messerangriff in Bäckerei: Mann geht auf seine Frau los
Polizei - Symbolbild
In einer Bäckerei hat es am Sonntagvormittag einen Messerangriff gegeben (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

Er soll mit einem Küchenmesser zugestochen haben. Zeugen verhinderten Schlimmeres. Was bisher bekannt ist.

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Wiesbaden (dpa/lhe) – In einer Bäckerei in Hünfelden-Kirberg ist eine Frau bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ihr Ehemann, von dem sie getrennt lebt, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte.

Der 50-Jährige soll der Frau mit einem Küchenmesser diverse schwere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Sie kam in eine Klinik. Der Angriff passierte am Vormittag im Verkaufsraum der Bäckerei: Die Frau war bereits dort, als der Mann den Laden betrat.

Ersten Ermittlungen zufolge konnten weitere Personen in der Bäckerei den Mann schließlich stoppen. Dabei wurde er auch verletzt. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260920-930-714995/1

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