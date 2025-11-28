Messerangriff auf Kind – 22-Jähriger angeklagt

Der mutmaßliche Täter soll versucht haben, mit einem Angriff einen versuchten Kindesmissbrauch zu vertuschen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben - wegen versuchten Mordes.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Messerangriff auf ein zehnjähriges Mädchen in Schallodenbach hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen Anklage erhoben. Ihm werde versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung sowie versuchter sexueller Kindesmissbrauch ohne Körperkontakt vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann soll im August versucht haben, das Kind, mit dem er in derselben Pflegefamilie lebte, gezielt mit mehreren Messerstichen gegen den Kopf zu töten.

In den Ermittlungen habe sich der Verdacht erhärtet, dass der 22-Jährige mit dem Angriff einen versuchten sexuellen Kindesmissbrauch ohne Körperkontakt vertuschen wollte. Mit dem Motiv der Vertuschung sei ein Mordmerkmal erfüllt, so die Staatsanwaltschaft. Der 22-Jährige habe erklärt, dass er dem Mädchen das Geschehene nicht habe antun wollen und von seinem Schweigerecht Gebrauch mache.

Der Mann war nach dem Angriff am 21. August in der Wohnung der gemeinsamen Pflegefamilie zunächst geflüchtet und konnte zwei Tage später von der Polizei festgenommen werden. Das Mädchen erlitt durch das Messer zwei tiefe Schnittverletzungen am Kopf sowie Verletzungen an den Armen. Sie sei nach dem Angriff operiert worden und die Verletzungen seien komplikationslos verheilt. Das Landgericht Kaiserslautern muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.