Kaum jemand wird bestreiten, dass die Stimmung im Land derzeit besser sein könnte. Kanzler Merz will zum Jubiläum der Wiedervereinigung daher ein klares Zeichen setzen.

Saarbrücken/Berlin (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz hat kurz vor seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit an den Zusammenhalt in Deutschland appelliert. «Es bleibt unsere Aufgabe, aufeinander zuzugehen: in Ost, West, Nord und Süd», schrieb Merz auf der Plattform X. «Unsere Vielfalt macht uns stark.» Die Wiedervereinigung sei kein «Selbstläufer» gewesen, sondern «das Werk mutiger Menschen».

Merz hatte zuvor ein Foto von sich gepostet, auf dem er beim Durchsehen der mit Spannung erwarteten Rede zu sehen ist, um «den letzten Schliff» anzulegen. «Nach 35 Jahren und in einer schwierigen Zeit für unser Land sollten wir uns neu sammeln und nach vorn blicken. Darum geht's mir», ergänzte der CDU-Parteichef.

Der zentrale Festakt zum 35. Jubiläum der Einheit findet dieses Jahr in Saarbrücken statt, weil das Land den Vorsitz der Länder führt. Dort will der Kanzler am Mittag seine Rede halten. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wird als Bundesratspräsidentin bei der Feier ebenfalls sprechen. Als Ehrengast soll zudem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Wort kommen. Begleitet wird der Festakt von einem Bürgerfest, Kunst, Musik und Diskussionen. Die Feiern tragen das Motto «Zukunft durch Wandel» und «Feiern, was uns verbindet». Zuvor gibt es einen ökumenischen Gottesdienst.