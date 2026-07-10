Fünf Jahre nach der Flut gedenken Merz und Steinmeier im Ahrtal der Opfer. An welchen Terminen nehmen sie teil?

Altenahr/Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) – Anlässlich des fünften Jahrestages der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kommen Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Ahrtal. Am Morgen des 14. Juli wird Steinmeier an der Eröffnung der Ausstellung «We Ahr strong. Fünf Jahre, ein neuer Blick» in Altenahr (Kreis Ahrweiler) teilnehmen, wie die rheinland-pfälzische Staatskanzlei in Mainz mitteilte. Die Ausstellung erzählt demnach die Geschichten von Menschen, die die Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 erlebt haben.

Bundeskanzler Merz wird den Angaben nach am Abend des 14. Juli eine städtische Baustelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler besuchen und sich über den Stand des Wiederaufbaus informieren. Zudem werde er mit jungen Ehrenamtlichen aus dem Ahrtal und Gewerbetreibenden vor Ort sprechen. Später werde Merz eine Ansprache bei einer Gedenkfeier auf dem Markplatz in Ahrweiler halten.

Nach Starkregen kam es in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 zu einer verheerenden Sturzflut. Dabei starben 136 Menschen in Rheinland-Pfalz. Als die Flut kam, riss sie Autos, Häuser und Leben mit sich. Es folgte für viele Menschen eine harte Zeit voll Trauer, Frust und erzwungenen Neuanfängen.