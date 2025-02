Merz: CDU-Bundestagsabgeordneter Rüddel gestorben

Berlin (dpa) – Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel ist gestorben. Das teilte CDU-Chef Friedrich Merz den Delegierten des Wahlparteitags in Berlin mit. Rüddel war seit 2009 Mitglied des Bundestages. Er wurde 69 Jahre alt.

Rüddel vertrat den Wahlkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz. Merz sagte, Rüddel sei heute Morgen plötzlich und unerwartet gestorben. Er habe nicht wieder für den Bundestag kandidieren, aber am Parteitag teilnehmen wollen. Rüddel habe sein Leben in den Dienst der Politik und insbesondere der CDU gestellt. Seine Themen seien Gesundheits- und Pflegepolitik gewesen.