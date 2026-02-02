Bundeskanzler Merz eröffnet den Campus, Niedax plant 500 neue Jobs und setzt auf digitale Power. Was steckt hinter dem Projekt in Rheinland-Pfalz?

Neustadt/Wied (dpa/lrs) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich bei der Eröffnung des neuen Technologie-Campus des Unternehmens Niedax in Rheinland-Pfalz über resiliente Glasfasernetze informiert. Der Hersteller für Kabelverlegesysteme will nach eigenen Angaben künftig aus Neustadt (Wied) Infrastrukturprojekte in Deutschland und Europa initiieren und steuern. Der neue Standort erstreckt sich über eine Fläche von 100.000 Quadratmetern. Bis zu 500 Arbeitsplätze sollen hier entstehen.

Glasfaser und Datencenter

Der Niedax-Chef Bruno Reufels stellte unter anderem zwei Projekte vor, die das Unternehmen gemeinsam mit Partnern umsetzen will: «Neben dem Aufbau eines resilienten, hochleistungsfähigen Glasfasernetzes entlang von rund 33.000 Kilometern Bahnschiene wollen wir gemeinsam mit weiteren Unternehmen die Entwicklung kleiner und mittelgroßer Datenzentren als Herz und Hirn der digitalen Infrastruktur vorantreiben.»

Auch der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gordon Schnieder, und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kamen zur Eröffnung.

Experience Center

Eine Besonderheit des neuen Campus ist dem Unternehmen zufolge das sogenannte Experience Center «Synnoscape». In dem Center solle Kunden und politischen Entscheidungsträgern ein praxisnaher Einblick in die Planung und Umsetzung moderner Infrastrukturlösungen geboten werden. «Gemeinsam mit den Partnerunternehmen verknüpfen wir hochwertige, innovative Lösungen, die es für eine sichere, resiliente und zukunftsfähige digitale Infrastruktur braucht», sagte Reufels.

Rund 2.800 Menschen arbeiten derzeit für die Niedax Group an 81 Standorten in 30 Ländern, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Linz am Rhein mitteilte. Die Gruppe stellt demnach mehr als 50.000 Produkte im Bereich der Elektroinstallation her. Sie kommen zum Beispiel in öffentlichen Bauten, Tunneln Rechenzentrum und im Schiffbau zum Einsatz.