Zum 35. Jahrestag der deutschen Vereinigung 1990 richtet das Saarland einen Festakt aus. Altkanzlerin Angela Merkel hat Anmerkungen zur Gästeliste – und spricht über ihre Erfahrungen als Ostdeutsche.

Berlin (dpa) – Altkanzlerin Angela Merkel hält die Wiedervereinigung trotz aller Probleme für «einen großen Glücksfall». Das sagte die CDU-Politikerin in einem ZDF-Interview anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am Freitag. In ihrem Büro, in dem sie als Altkanzlerin arbeite, habe einst Margot Honecker gesessen. Die Ehefrau des damaligen DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker und DDR-Bildungsministerin hatte Unter den Linden residiert. «Ich kann von mir sagen, Margot Honecker hat es nicht verhindert, dass ich meinen Weg in der Freiheit gefunden habe», sagte Merkel.

Mit Blick auf die Gäste der geplanten Einheitsfeier sagte Merkel, es sei klar, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sprächen. Sie selbst schätze Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der als Ehrengast erwartet wird. «Aber vielleicht hätte man auch jemanden aus Osteuropa oder aus Ostdeutschland als Gastredner nehmen können, anlässlich von 35 Jahren Deutscher Einheit», sagte Merkel.

Die Altkanzlerin, die in Brandenburg aufgewachsen ist, sagte über ihre eigenen Erfahrungen als Ostdeutsche: «Man muss beweisen, dass man die vermeintlich von allen im Westen inkarnierten Werte wirklich verstanden hat.» Man könne das auch andersherum sehen. «Also einfach sagen, hier haben Menschen 40 Jahre oder länger als 40 Jahre eine andere Lebensgeschichte gehabt. Das ist genauso eine individuelle Lebensleistung, wie die von jedem Einzelnen, der in der alten Bundesrepublik groß geworden ist.» In der Gesamtheit könne man mehr daraus machen.