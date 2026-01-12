Menschliche Knochen an Bahndamm in Worms gefunden

Liegt in Worms ein Verbrechen oder ein Vermisstenfall vor? Die Polizei steht nach einem Knochenfund am Bahndamm vor offenen Fragen.

Worms (dpa/lrs) – Zwei Personen haben einen menschlichen Schädel in Worms in einem Gebüsch in der Nähe eines Bahndamms gefunden. Die hinzugezogenen Polizeibeamten entdeckten bei weiteren Suchmaßnahmen am Sonntagmittag noch weitere Teile eines menschlichen Skeletts, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war nichts über die Herkunft des Skeletts bekannt.

«Ob es sich bei den Hintergründen um ein Kapitalverbrechen oder um einen Vermisstenfall handelt, wird erst in einigen Wochen feststehen», hieß es von der Polizei. Zuvor müssten weitere Untersuchungen abgeschlossen werden.