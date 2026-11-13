Schwerer Verkehrsunfall
Mensch stirbt bei Kollision auf A61
Mensch stirbt bei Kollision auf A61
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar.
Vincent Bruecker. DPA

Zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw kommt es am Abend auf der Autobahn im Rhein-Pfalz-Kreis zu einem Crash. Was ist bisher bekannt?

Beindersheim (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 im Rhein-Pfalz-Kreis ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigshafen mitteilte, kam es gegen 20 Uhr auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal zu einer Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw.

Angaben zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang machte der Polizeisprecher zunächst nicht. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich demnach bis in die Nacht.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-988254/1

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