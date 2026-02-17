Die Ordnungshüter sprechen von überwiegend friedlich-fröhlichen Feiern an Rosenmontag. Es gibt aber auch Platzverweise.

Mainz (dpa/lrs) – Über 1.300 Kontrollen haben die Sicherheitskräfte beim Rosenmontagsumzug in Mainz durchgeführt – darunter 753 bei Kindern und Jugendlichen. Rund 211 Liter Alkohol seien dabei sichergestellt oder unmittelbar vernichtet worden, teilte die Polizei als Bilanz ihrer Einsätze in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mit.

Vier Menschen wurden demnach in Gewahrsam genommen, 47 wegen Störungen des Platzes verwiesen. 55 Straftaten seien insgesamt registriert worden, darunter 25 Körperverletzungs- und drei Sexualdelikte sowie mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Ordnungshüter sprachen bei rund 500.000 Besuchern beim Rosenmontagsumzug in Mainz von einem weitestgehend unauffälligen Geschehen. Auch in Trier zogen die Ordnungshüter eine positive Bilanz: Bei den knapp 50 Fastnachtsveranstaltungen in der Region seien 42 Strafverfahren erfasst worden, davon 25 Körperverletzungen. Überwiegend sei aber fröhlich und friedlich gefeiert worden.