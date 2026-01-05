Mehrfach Kaninchen gestohlen – Polizei ermittelt Diebin

Betzdorf (dpa/lrs) – In Betzdorf ist eine mutmaßlich mehrfache Kaninchen-Diebin ermittelt worden. Die 38-Jährige werde unter anderem verdächtigt, Ende vergangenen Jahres ein Kaninchen mitsamt Trinkflasche aus einem Stall in Betzdorf mitgenommen zu haben, teilte die Polizei mit. Am Samstag wurde sie mit dem Tier unter ihrer Jacke in der Stadt entdeckt, das Kaninchen wurde zurück an seine Eigentümerin gegeben. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde ein weiteres Kaninchen entdeckt, das bereits Mitte November ebenfalls in Betzdorf entwendet worden war. Die Frau ist der Mitteilung zufolge der Polizei in Nordrhein-Westfalen wegen ähnlicher Taten bekannt, von dort sei der entscheidende Tipp gekommen.

