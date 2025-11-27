Mehrere Verletzte bei Chemieunfall in Koblenz

Am Morgen werden die Einsatzkräfte in Koblenz alarmiert. Im Industriegebiet ist ein chemischer Stoff ausgetreten.

Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem Chemieunfall in einem Industriegebiet in Koblenz sind am frühen Morgen sechs Menschen verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Zunächst war von zehn Verletzten ausgegangen worden.

Zwei chemische Stoffe hatten sich aus bislang unbekannten Gründen vermischt, sodass sich ein Gas bildete. Das Gemisch sei jetzt in einem Container gesichert, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Es werde nun abgewartet, bis die chemische Reaktion beendet sei. Die Dauer sei zunächst nicht absehbar.

Bevölkerung nicht gefährdet

Gefahrstoffmessungen rund um den Betrieb, der Hygieneartikel herstellt, hätten keine Auffälligkeiten ergeben. Der zuvor geltende Warnbereich von einem Kilometer Radius sei mittlerweile auf das Werksgelände reduziert. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Vor Ort sind alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Der Einsatz läuft seit 4.36 Uhr.