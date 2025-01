Mehrere Unfälle wegen Schnee und Glätte

Nach Schneefall sind Straßen in Teilen von Rheinland-Pfalz teils winterglatt. Es gibt Unfälle. Umgestürzte Bäume blockieren einige Strecken.

Trier (dpa/lrs) - Schnee und glatte Straßen führen in Teilen von Rheinland-Pfalz zu erheblichen Behinderungen im Verkehr. In den höheren Lagen von Hunsrück und Eifel habe es mehrere Unfälle auf winterglatten Straßen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier. Bisher seien diese alle glimpflich verlaufen.

Dazu zählten ein umgekippter Lastwagen bei Hinzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich) sowie Autos, die in Gräben oder gegen Schutzplanken gerutscht seien. Verletzt wurde niemand. Derzeit gebe es etliche Polizeieinsätze von Prüm bis Baumholder - auch wegen Bäumen, die aufgrund der Schneelast auf Straßen gestürzt seien, sagte der Sprecher weiter.

Auch die Polizei in Mainz meldete mehrere Unfälle vor allem mit Blechschäden nach heftigem Schneefall auch in Worms und Bad Kreuznach. Größere Unfälle seien nicht bekannt, sagte ein Sprecher. Auch im Bereich der Polizei Koblenz kam es in höheren Lagen zu Verkehrsbehinderungen und einigen Unfällen.

Im Saarland zählte die Polizei bis zum Abend 29 Unfälle auf glatten Straßen vor allem im nördlichen Landesteil. Meist habe es sich um Blechschäden gehandelt. In einem Fall sei ein Mensch leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Zudem habe es sieben Einsätze wegen Gefahrenstellen gegeben.