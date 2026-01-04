Mehrere Strafverfahren nach Schnee- und Glätteunfällen

Driften am Nürburgring, nach einem Unfall einfach abhauen - nach Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz ermittelt die Polizei gegen mehrere Autofahrer.

Nürburgring/ Edenkoben (dpa/lrs) – Bei Schnee und Glätte hat es in Rheinland-Pfalz am Wochenende etliche Verkehrsunfälle gegeben – in einigen Fällen ermittelt dazu nun die Polizei. «Die meisten Menschen waren achtsam und bedacht und passten ihr Fahrverhalten den Witterungsbedingungen an», sagte ein Polizeisprecher.

Am Nürburgring (Landkreis Ahrweiler) jedoch verursachten laut Polizei gleich mehrere Autofahrer durch waghalsiges Driften am Freitagabend Unfälle und fuhren im Anschluss davon.

In Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) rutschte ein 60-Jähriger mit seinem Auto beim Einparken in einen geparkten Wagen – und parkte sein Auto dann ohne Schadensregulierung an anderer Stelle. Gegen den 60-Jährigen sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Viele Drifter am Nürburgring

Auch gegen die Drifter werde wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Möglicherweise werde ihnen die Fahrerlaubnis entzogen. Die Gefahr beim Driften sei, dass nicht nur die Autofahrer und ihre Mitfahrer, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet würden, hieß es von der Polizei. Am Nürburgring seien am Freitagabend viele überwiegend junge Autofahrer zusammengekommen und hätten auf Parkflächen und Nebenstraßen Driftmanöver durchgeführt.

Bei einem der Unfälle sei das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers liegengeblieben, so habe die Polizei den 19-Jährigen schnell feststellen können. Auch zwei weitere mutmaßliche Unfallverursacher seien bald ermittelt worden. Bis in die Nacht habe die Polizei am Nürburgring Platzverweise erteilt.

Mehrere Glätteunfälle in Rheinland-Pfalz

Auch an anderen Orten in Rheinland-Pfalz sorgten Schnee- und Glätte für Sachschäden. Mit ihren Wagen rutschten die Autofahrer in Gräben und Bäume, in Rhodt (Landkreis Südliche Weinstraße) schlitterte ein Mann mit seinem Auto in eine Sandsteinmauer. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.