Unfall auf Bundesstraße
Mehrere Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos
Rettungswagen im Einsatz
Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Robert Michael. DPA

Sechs Menschen werden bei dem Unfall in der Eifel verletzt – einige von ihnen schwer. Ein Autofahrer soll die Vorfahrtsregelung missachtet haben.

Lesezeit 1 Minute

Ulmen (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Eifel sind sechs Menschen verletzt worden, einige davon schwer. Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße 259 bei Ulmen (Landkreis Cochem-Zell), als ein weiterer Wagen auf die Straße einbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei missachtete einer der Fahrer den Angaben zufolge die geltende Vorfahrtsregelung und beide Autos stießen ineinander.

Die Verletzten wurden bei dem Unfall um kurz nach Mitternacht laut Polizeiangaben zum Teil schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die B259 musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:260904-930-631046/1

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