In Windhagen werden Reifen mehrerer Fahrzeuge beschädigt - die Fahrer sind über sogenannte Krähenfüße gefahren. Unbekannte Täter sollen sie zum wiederholten Male in der Gemeinde ausgelegt haben.

Windhagen (dpa/lrs) – Zum wiederholten Male haben bislang unbekannte Täter in Windhagen (Landkreis Neuwied) spitze Metallteile ausgelegt – und so den Verkehr gefährdet. Die sogenannten Krähenfüße hätten an mehreren darüberfahrenden Fahrzeugen Reifen beschädigt, teilte die Polizei mit.

Die Unbekannten sollen die Metallteile am Sonntagvormittag an zwei Stellen in Windhagen ausgelegt haben. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.