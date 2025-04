Gefundene Kampfmittel können nicht entschärft werden. Daher werden sie in ein Waldstück gebracht, wo sie gesprengt werden.

Homburg (dpa/lrs) – In einem Waldstück bei Homburg sind mehrere Granaten erfolgreich gesprengt worden. Die Kampfmittel seien am Morgen bei Arbeiten an einer Gashochdruckleitung entdeckt worden, teilte die Stadt mit. Da eine Entschärfung nicht möglich gewesen sei, mussten die Granaten weggebracht und kontrolliert gesprengt werden. Im Umkreis von 200 Metern war das Gebiet gesperrt worden.