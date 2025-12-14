Mehrere Gräber im Saarland beschädigt

Auf Friedhöfen in gleich mehreren Landkreisen im nördlichen Saarland stellen Menschen Schäden an Gräbern fest. Auch Figuren wurden geklaut.

Nonnweiler/Wadern/Nohfelden (dpa/lrs) – Auf gleich mehreren Friedhöfen im Norden des Saarlands haben Unbekannte Gräber beschädigt – auch einige Figuren sind verschwunden. Mehrere Menschen hätten in den zurückliegenden Tagen Anzeige erstattet, teilte die Polizei mit. Beim Aufnehmen der Schäden bemerkten die Beamten demnach, dass noch viele weitere Gräber betroffen sind.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen es die Täter in den vergangenen zwei bis drei Tagen auf Gräber in Wadern (Landkreis Merzig-Wadern), Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) und Nohfelden (St. Wendel) abgesehen haben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Mögliche Zeugen sind gebeten, sich zu melden.