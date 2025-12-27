Mehrere Glatteisunfälle bei Wittlich

Wittlich (dpa/lrs) – Mehrere Glatteisunfälle hat es am Abend und in der Nacht zum Samstag bei Wittlich (Landkreises Bernkastel-Wittlich) gegeben. Die Fahrzeuge kamen bei den vier gemeldeten Unfällen laut Polizei von der Fahrbahn ab, kollidierten mit einer Hauswand, landeten im Straßengraben und stießen mit anderen Autos zusammen. Lediglich eine 19-jährige Beifahrerin sei leicht verletzt worden. Die Fahrzeuginsassen der übrigen Unfälle seien unverletzt geblieben.

