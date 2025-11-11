Mehrere Fußgänger in Rheinland-Pfalz und Saarland angefahren

Hachenburg/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Innerhalb von zwei Tagen sind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mehrere Fußgänger von Autos angefahren worden. Ein 90 Jahre alter Fußgänger wurde in Saarbrücken lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er betrat am Morgen die Bundesstraße 51, als dort gerade ein 37-jähriger Fahrer mit seinem Auto unterwegs war. Der 90-Jährige schlug mit dem Kopf im Bereich der Windschutzscheibe gegen den Wagen.

Tief stehende Sonne und positiver THC-Wert

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin mit Rollator beim Überqueren einer Straße in Hachenburg (Westerwaldkreis). Ein Autofahrer habe sie übersehen, weil die Sonne so tief gestanden habe, hieß es von der Polizei. Sie wurde am Morgen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Eine 14-Jährige überquerte am Montag bei grüner Fußgängerampel in der Mainzer Oberstadt die Straße. Sie wurde von einem 50-Jährigen angefahren, als dieser abbiegen wollte. Sie fiel nach dem Aufprall zu Boden und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Bei einem Schnelltest wurde der Autofahrer positiv auf THC getestet, das in Cannabis vorkommt. Dem 50-Jährigen wurde auf der Dienststelle der Polizei Blut abgenommen.