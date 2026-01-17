Mehrere Mülltonnenbrände und einen Brand in einer Garage muss die Feuerwehr in Neunkirchen in einer Nacht löschen. War es Brandstiftung?

Neunkirchen (dpa/lrs) – Gleich fünfmal ist die Feuerwehr in Neunkirchen in der Nacht zum Samstag wegen Bränden in der Innenstadt und im Stadtteil Wellesweiler ausgerückt. Einsatzkräfte retteten sieben Menschen aus einem verrauchten Wohnhaus. Die Polizei ermittelt in allen fünf Fällen wegen Brandstiftung.

Von Mitternacht bis zum Morgen löschten die Feuerwehrleute mehrere Mülltonnen und einen größeren Papiercontainer, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen eines Mülltonnenbrands fing zudem Unrat in einer Garage Feuer.

Rauch zog in das benachbarte Wohnhaus. Einsatzkräfte weckten die Bewohner und brachten sie ins Freie, wie die Feuerwehr berichtete. Dabei half auch ein Feuerwehrmann, der auf dem Weg zur Feuerwache war und zufällig am Brandort vorbeikam. Verletzt wurde niemand, so der Polizeisprecher.