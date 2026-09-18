E-Scooter sind fester Bestandteil des Straßenverkehrs. Mit ihrer wachsenden Verbreitung steigt auch die Zahl der Unfälle - zum Teil mit tödlichen Folgen.

Bad Ems (dpa/lrs) – Auf rheinland-pfälzischen Straßen werden immer mehr Menschen bei Unfällen mit E-Scootern verletzt. Mit 350 Verletzten von Januar bis Juni dieses Jahres stieg die Zahl im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um mehr als 54 Prozent an, teilte das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz mit. Zwei Menschen kamen seit Jahresbeginn ums Leben – es sind die ersten Todesopfer bei E-Scooter-Unfällen seit 2021. Damals war eine Person ums Leben gekommen.

Grundlage der Unfallstatistik sind die monatlichen Meldungen der Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz. Unfälle mit Elektrorollern werden dem Landesamt zufolge seit 2021 erfasst. Seitdem wachse die Zahl der Schwer- sowie Leichtverletzten stetig, hieß es. Die Statistiker führen die zunehmenden Verletzten unter anderem auf die wachsende Verbreitung der Fahrzeuge und ihrer höheren Teilnahme am Straßenverkehr zurück.

«Die steigenden Unfallzahlen zeigen, dass wir hier genau hinschauen müssen. Unsere Polizei setzt deshalb auf Prävention und Aufklärung, aber auch auf konsequente Kontrollen», sagte Innenminister Achim Schwickert (CDU) anlässlich mehrerer Aktionstage der rheinland-pfälzischen Polizei zur Verkehrssicherheit von E-Scootern.