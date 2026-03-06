Tourismus
Mehr Touristen in Rheinland-Pfalz – Moselregion beliebt
Mosel
Die Mosel zog im Jahr 2025 besonders viele Touristen an. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Mit Blick auf Gäste- und Übernachtungszahlen verzeichnet der Tourismus in Rheinland-Pfalz für 2025 eine überwiegend positive Bilanz. Welche Regionen besonders viele Menschen anziehen.

Lesezeit 1 Minute

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Zahl der Touristen in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr zugelegt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, kamen 2025 rund 8,9 Millionen Gäste – das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent. Mit 22,6 Millionen Übernachtungen verzeichnete das Land im vergangenen Jahr ein leichtes Plus von 1,2 Prozent gegenüber 2024.

Offensichtlich besonders beliebt war die Region Mosel-Saar. Dort legte die Zahl der Gäste um 4,8 Prozent zu, die Übernachtungen stiegen um 2,6 Prozent. Nach der Hochwasserkatastrophe 2021 erholt sich das Ahrtal weiter von den Folgen. Laut Mitteilung stiegen die Gästezahlen um 16 Prozent, die Zahl der Übernachtungen um 15 Prozent. Auch die Zahl der in der Region angebotenen Betten erhöhte sich um sieben Prozent.

Zahlen noch unter Vor-Corona-Niveau

Weniger Menschen besuchten dagegen die Pfalz: Die Gästezahlen gingen laut Mitteilung um 1,9 Prozent zurück, die Übernachtungen sanken um 2,6 Prozent. Weniger Gäst hatten auch der Westerwald zu verzeichnen, die Übernachtungszahlen im Hunsrück und Naheland sind 2025 ebenfalls rückläufig.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 liegt die Zahl der Gäste in Rheinland noch drei Prozent niedriger, bei den Übernachtungen seien es im vergangenen Jahr noch 1,7 Prozent weniger gewesen.

