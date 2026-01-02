Mehr Sicherheit im Einsatz – Saarland stärkt seine Polizei

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Landesregierung investiert rund eine halbe Million Euro in die bessere Eigensicherung von Polizistinnen und Polizisten. Angeschafft werden unter anderem sogenannte Aderpressen (Tourniquets), wie das Innenministerium in Saarbrücken mitteilte. Dabei handelt es sich um ein Abbindesystem, das dem Stoppen des Blutflusses dient.

Darüber hinaus werden die insgesamt 492.000 Euro unter anderem auch für den Erwerb von Headsets sowie In- und Over-Ear-Kopfhörern mit Funktechnik und Aktivgehörschutz verwendet. «Durch die damit verbundene Einführung eines einheitlichen Kommunikationsstandards wird die Gefahr einer Fehlkommunikation minimiert und die Eigensicherung verbessert», hieß es.

«Die Mittel zur Finanzierung der neuen Ausrüstung stammen ursprünglich aus einem Titel, der für Folgekosten des Ukrainekriegs reserviert war», teilte Innenminister Reinhold Jost (SPD) mit. «Nun haben wir uns entschlossen, das Geld zu nutzen, um eine weitere nachhaltige Investition in die Stärkung der saarländischen Polizei und vor allen Dingen zur Optimierung des Schutzes unserer Einsatzkräfte zu tätigen.»