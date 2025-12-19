Mehr Schülerinnen und Schüler – Höchste Zahl seit 2011

Rund 441.000 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Schulen in Rheinland-Pfalz. Für den Anstieg gibt es laut den Statistikern einen Grund.

Bad Ems (dpa/lrs) – Zu Beginn des aktuellen Schuljahrs hat es so viele Schülerinnen und Schüler gegeben wie seit 2011 nicht mehr. Rund 441.000 Kinder und Jugendliche besuchten eine der rund 1.500 allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das seien rund 4.500 mehr als im Vorjahr. Damit sei die höchste Schülerzahl der vergangenen 14 Jahre erreicht worden.

Im Wesentlichen seien die Gründe die demografische Entwicklung und die steigende Zahl an Heranwachsenden mit Migrationshintergrund, hieß es. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sogenanntem Migrationshintergrund liege bei knapp 28 Prozent. «Seit Einführung der amtlichen Schulstatistik ist dies der höchste gemessene Wert», schrieben die Statistiker. Zu Beginn des Schuljahrs 2025/26 habe jedes 21. Schulkind eine syrische oder ukrainische Staatsangehörigkeit gehabt.