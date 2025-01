Mehr psychische Erkrankungen – Reform angemahnt

Mainz (dpa/lrs) – Angesichts von mehr diagnostizierter psychischer Erkrankungen sowie langen Wartezeiten für eine Behandlung fordert die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz mehr Therapieplätze. Es brauche eine Reform der Bedarfsplanung, die regelt, wie viele Psychotherapeuten sich in einem Gebiet niederlassen dürfen. Es fehle anders als bei Ärzten nicht an ausgebildetem Personal, teilte die KV in Mainz mit. Der Engpass ließe sich mit einer Änderung der seit Anfang der 1990er Jahre existierenden Bedarfsplanung beseitigen, diese bilde die heutige Versorgungsrealität nicht mehr ab.

Gerade Kinder und Jugendliche sind den Angaben nach vermehrt betroffen. Der Anteil der Diagnosen von psychischen Erkrankungen bei unter 18-Jährigen an der Gesamtzahl von Diagnosen in dieser Altersgruppe ging laut KV in den vergangenen Jahren nach oben – konkret von 23,1 Prozent im Jahr 2021 auf 25,1 Prozent zwei Jahre später.

KV-Vorstandsmitglied: Der Druck wächst

Auch bei Erwachsenen habe der Anteil psychischer Erkrankungen an allen Diagnosen zugenommen. «Der Druck durch psychiatrische und psychotherapeutische Erkrankungen wächst», warnte KV-Vorstandsmitglied Peter Andreas Staub, der auch Mitglied des Vorstandes der Landespsychotherapeutenkammer ist. «Das zeigen nicht zuletzt aktuelle Berichte der Krankenkassen. Immer häufiger führen solche Erkrankungen zur Berentung oder Arbeitsunfähigkeit.»

Zwar liegen laut der KV im Land keine Daten zu genauen Wartezeiten bei Patienten vor. Bei Anfragen bei der Terminservicestelle könnten allerdings nur etwa 40 Prozent der Menschen in eine Psychotherapie vermittelt werden. Die KV verwies auf die Bundespsychotherapeutenkammer, nach der die Wartezeit für einen Therapieplatz in Rheinland-Pfalz etwa fünf Monate betrage.