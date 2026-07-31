Wer nächste Woche in Rheinland-Pfalz mit dem Auto unterwegs ist, sollte auf sein Tempo achten. Wo die Polizei besonders genau hinschaut, bleibt aber geheim.

Mainz (dpa/lrs) – Autofahrer aufgepasst: Rheinland-Pfalz beteiligt sich erneut an der europaweiten Speed-Kontrollwoche vom 3. bis zum 9. August. In diesem Zeitraum führen alle Polizeipräsidien unter anderem verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Neben dem Einsatz von Blitzern wird auch mobil kontrolliert.

Schwerpunkte der Kontrollen sollen insbesondere dort sein, wo häufig Unfälle geschehen oder ein erhöhtes Unfallrisiko bestehe. Wo und wann genau mit Kontrollen zu rechnen ist, werde jedoch im Vorfeld nicht veröffentlicht.

«Durch die europaweit abgestimmten Kontrollen und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit wird das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit gestärkt und die Verkehrssicherheit nachhaltig gefördert», so der Sprecher.

Auch nach Ansicht des ADAC leisten die Kontrollen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Den Verkehrsteilnehmenden würden so die Gefahren schnellen Fahrens bewusst gemacht. «Die Geschwindigkeit ist an die Umgebung anzupassen. So gesehen ist ein Tempolimit auch als Limit und nicht als Empfehlung zu verstehen», sagte Ulrich Chiellino, Leiter ADAC Verkehrspolitik.