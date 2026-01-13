39 Menschen spendeten 2025 nach ihrem Tod Organe. Das waren mehr als im Jahr davor - aber immer noch zu wenig.

Frankfurt/Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Organspender 2025 gestiegen. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) zählte im vergangenen Jahr im Bundesland 39 Organspender. 2024 waren es 35 gewesen.

Damit kommt Rheinland-Pfalz auf 9,5 Spender pro Million Einwohner. Bundesweit liegt dieser Wert bei 11,8. Der Anstieg sei ein ermutigendes Signal, die Zahl angesichts der langen Wartelisten aber immer noch zu niedrig, so die in Frankfurt ansässige Stiftung.

Deutschlandweit haben 2025 insgesamt 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Das waren 32 mehr als 2024. Damit erreicht die Organspende in Deutschland laut DSO den höchsten Stand seit 2012.

Die Zahl der gespendeten Organe sank in Rheinland-Pfalz auf 112. Im Jahr davor waren es 122 gewesen. Gezählt wurden Organe, die im Bundesland entnommen und später bundesweit oder im Ausland transplantiert wurden.

2025 wurden in Rheinland-Pfalz 91 Organe transplantiert, 2024 waren es 106 gewesen. Gezählt wurden hier Organe, die im Bundesland transplantiert wurden, aber bundesweit oder im Ausland entnommen wurden.