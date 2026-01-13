Bezogen auf die Bevölkerung liegt das Bundesland sogar über dem bundesweiten Durchschnitt.

Frankfurt/Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Zahl der Organspender 2025 gestiegen. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) zählte im vergangenen Jahr im Bundesland 17 Organspender. 2024 waren es nur 9 gewesen.

Damit kommt das Saarland auf 16,8 Spender pro Million Einwohner. Bundesweit liegt dieser Wert nur bei 11,8. Der Anstieg sei ein ermutigendes Signal, die Zahl angesichts der langen Wartelisten aber immer noch zu niedrig, so die in Frankfurt ansässige Stiftung.

Deutschlandweit haben 2025 insgesamt 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Das waren 32 mehr als 2024. Damit erreicht die Organspende in Deutschland laut DSO den höchsten Stand seit 2012.

Die Zahl der gespendeten Organe stieg im Saarland auf 58. Im Jahr davor waren es nur 29 gewesen. Gezählt wurden Organe, die im Bundesland entnommen und später bundesweit oder im Ausland transplantiert wurden.

2025 wurden im Saarland 41 Organe transplantiert, 2024 waren es 40 gewesen. Gezählt wurden hier Organe, die im Bundesland transplantiert wurden, aber bundesweit oder im Ausland entnommen wurden.