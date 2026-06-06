Im Saarland wurden von Januar bis Mai 26 Organe gespendet – das sind 10 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Spender blieb jedoch unverändert.

Frankfurt/Mainz (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Zahl der Organspender in den ersten fünf Monaten des Jahres unverändert geblieben. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) zum Tag der Organspende an diesem Samstag mitteilte, wurden von Januar bis Mai sieben Organspender in dem Bundesland registriert und damit genau so viele wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Erfasst sind in der Statistik nur Spender, denen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe in einer der Kliniken in dem Bundesland entnommen wurden, die dann bundesweit oder auch im Ausland transplantiert wurden. Gespendet wurden im Saarland in den ersten fünf Monaten 26 Organe, das sind 10 mehr als von Januar bis Mai 2025.

Das Saarland kommt damit im bundesweiten Vergleich auf 16,8 Spender pro eine Million Einwohner. Bundesweit liegt dieser Wert bei 13,1.