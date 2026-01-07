Mehr Menschen ohne Job im Saarland

Die meisten Arbeitsplätze sind in der Zeitarbeit sowie im Gesundheits- und Sozialwesen zu vergeben. Auf dem saarländischen Arbeitsmarkt werden aber insgesamt weniger offene Stellen gemeldet.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sind mehr Menschen ohne Arbeitsplatz. Im Dezember hatten 38.200 Frauen und Männer keinen Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken mitteilte. Das waren 100 Menschen oder 0,2 Prozent mehr als vier Wochen zuvor.

Die Arbeitslosenquote lag im letzten Monat des Vorjahres im Saarland unverändert bei 7,2 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Dezember vorlag.

Mehr offene Stellen

Mit rund 100 arbeitslosen Menschen mehr sei die Arbeitslosigkeit weniger stark angestiegen als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre, berichtete Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Konjunkturelle und strukturelle Einflüsse hätten jedoch bewirkt, dass die Arbeitslosigkeit im Dezember vergleichsweise hoch lag.

Im letzten Monat des vergangenen Jahres waren 7.200 offene Arbeitsstellen im Land registriert. Das seien 600 oder 7,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, sagte die Chefin der Regionaldirektion. Die meisten offenen Stellen seien in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen, bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im verarbeitenden Gewerbe und im Handel gemeldet gewesen.

Arbeitslosenquote im Gesamtjahr 7,4 Prozent

Im Gesamtjahr 2025 legte die Arbeitslosigkeit ebenfalls zu: Es wurden durchschnittlich 39.300 Menschen ohne Job gezählt. Das waren den Angaben zufolge 2.000 oder 5,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote im Saarland betrug 7,4 Prozent nach 7,0 Prozent im Jahr zuvor.

Die Zahl der gemeldeten offenen Arbeitsstellen sei 2025 im Saarland im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, teilte Schulz mit. Im Jahresdurchschnitt seien 8.000 offene Stellen gezählt worden. Das waren 800 oder 9,0 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.