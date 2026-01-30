Die Arbeitslosenquote im Saarland ist zum Jahresstart auf 7,5 Prozent gestiegen. Was steckt hinter dem Anstieg?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Kein Job zum Jahresstart: Im Saarland sind im Januar mehr Menschen arbeitslos gewesen als noch im Dezember 2025. 39.800 Menschen seien im Januar ohne Job gewesen, teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mit. Das seien 1.600 und 4,3 Prozent mehr als im Dezember 2025.

Die Arbeitslosenquote lag demnach bei 7,5 Prozent. Einen Monat zuvor hatte der Wert noch bei 7,2 Prozent gelegen.

Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, gab aber Entwarnung: «Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit im Saarland gestiegen, allerdings weniger stark als im langjährigen Schnitt.» Das sei eine saisonübliche Entwicklung, «da befristete Verträge auslaufen und witterungsbedingte Beschäftigungen wegfallen», erklärte sie.