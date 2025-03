Mehr medizinische Einsätze in Mainz am Rosenmontag

Alkohol und Stürze: Die Sanitätsdienste in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt hatten dieses Jahr einiges zu tun.

Mainz (dpa/lrs) – Sanitätsdienste in Mainz hatten am Rosenmontag mehr Einsätze als im Jahr zuvor. Bis zum späten Abend seien 390 Menschen in den Unfallhilfsstellen behandelt und versorgt worden – davon mehr als 20 Minderjährige wegen Alkoholkonsums, teilte die Feuerwehr mit. Besonders auffällig waren demnach drei 14-Jährige, die unabhängig voneinander alkoholbedingt zu Patienten der Rettungskräfte wurden. 2024 lag die Zahl der medizinischen Versorgungen laut Feuerwehr bei 320.

Neben den Vorfällen wegen Alkohols wurden den Angaben zufolge auch zahlreiche Verletzungen – etwa durch Stürze, Streitigkeiten oder Scherben – behandelt, auch ein Herzinfarkt musste versorgt werden. Insgesamt gab es 53 Transporte ins Krankenhaus. Lebensgefährlich verletzt wurde niemand.