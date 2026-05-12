Die Zahl der Keuchhustenfälle in Rheinland-Pfalz ist gestiegen. Warum vor allem Säuglinge gefährdet sind und wer jetzt seinen Impfschutz prüfen sollte.

Koblenz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz sind die Zahlen der gemeldeten Keuchhustenerkrankungen zuletzt angestiegen. Darauf weist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hin. Besonders für Säuglinge könne die bakterielle Infektionskrankheit gefährlich werden. Die Behörde empfiehlt deshalb vor allem Schwangeren und engen Kontaktpersonen, den Impfschutz zu überprüfen.

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts wurden im Januar und Februar 2026 durchschnittlich 0,7 Erkrankungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Monat registriert. Im März und April habe sich dieser Wert auf 1,4 Fälle pro 100.000 Einwohner verdoppelt. Damit lägen die Zahlen über dem Niveau des Vorjahres und erinnerten an den Beginn der Keuchhustenwelle im Jahr 2024.

Keuchhusten, medizinisch Pertussis genannt, ist hochansteckend und wird durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten oder Niesen übertragen, wie das Amt ausführte. Typisch seien langanhaltende Hustenanfälle über mehrere Wochen. Während die Krankheit bei gesunden Erwachsenen meist ohne schwere Folgen verlaufe, könne sie für Säuglinge lebensbedrohlich sein. Bei ihnen treten teils plötzliche Atemprobleme ohne den typischen Husten auf.

Nach Daten aus Schuleingangsuntersuchungen sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamts zwar mehr als 90 Prozent der Schulkinder in Rheinland-Pfalz vollständig geimpft. Der Schutz lasse jedoch im Laufe der Jahre nach. Deshalb seien regelmäßige Auffrischimpfungen im Jugend- und Erwachsenenalter wichtig.