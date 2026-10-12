15.834 Studierende sind nach aktuellem Stand zum Wintersemester 2026/2027 an der Saar-Uni eingeschrieben. Der Anteil internationaler Studierender steigt weiter.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der eingeschriebenen Studierenden an der Universität des Saarlandes ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Mit dem Start des Wintersemesters 2026/2027 zu Wochenbeginn sind 15.834 Studierende eingeschrieben. Im Vorjahr seien zu diesem Zeitpunkt 16.114 Studierende immatrikuliert gewesen, teilte die Universität mit. Bis zum statistischen Endstand am 30. November rechne man auch in diesem Wintersemester mit etwas mehr als 16.000 Studierenden.

Unter den Studierenden seien 2.263 Studienanfänger und Studienanfängerinnen. 2025 seien es 2.304 gewesen. Einen leichten Zuwachs verzeichnet die Universität nach eigenen Angaben bei den internationalen Studierenden: Während die Zahl im vergangenen Jahr bei 3.787 lag, liegt sie im Wintersemester 2026/2027 bei 3.823 und macht damit einen Anteil von 24 Prozent aus.

Die Universität des Saarlandes kommt zudem auf 2.811 Doktorandinnen und Doktoranden und 1.036 Menschen, die für einen Weiterbildungsstudiengang eingeschrieben sind.