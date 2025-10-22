Vor dem Winter geht die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen nach oben. Manche verlängern auch ihren Aufenthalt im Saarland.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Schutz suchenden Menschen aus der Ukraine im Saarland steigt: Im September seien mit 226 ukrainischen Flüchtlingen gut 50 Prozent mehr registriert worden als im Vormonat (148), teilte das Innenministerium in Saarbrücken mit. Darunter seien auch Ukrainer, die mit Blick auf den bevorstehenden Winter ihren Aufenthalt verlängerten.

Flüchtlinge aus der Ukraine müssten sich in der Landesaufnahmestelle in Lebach anmelden und registrieren, bevor sie in die Kommunen gingen. Nach 90 Tagen Aufenthalt könnten sie fließend um weitere 90 Tage verlängern, sagte der Sprecher des Ministeriums. In der Landesaufnahmestelle in Lebach waren Ende September rund 700 Menschen untergebracht. Das Hauptherkunftsland der Asylsuchenden sei Syrien.